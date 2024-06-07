Выйдя из отношений, полностью осознала проблему: Буланова назвала отношения с Радимовым абьюзивными

Певица Татьяна Буланова не часто делится подробностями отношений с экс-супругом Владиславом Радимовым. Однако в последнем интервью Панорама ТВ исполнительница пролила свет на происходившие события.

Так, по словам Булановой, недавно она поняла, что Радимов был в отношениях абьюзером. Сначала певица этого не осознавала и лишь спустя время увидела, как все было на самом деле.

«Абьюз ведь тем и опасен, что иногда к тебе не так уж плохо относятся. И ты бесконечно раскачиваешься на этих эмоциональных качелях в ожидании прилива и отлива», — рассказала Татьяна.

Быший футболист завидовал успехам супруги. Но нынешний ее избранник таким поведением не отличается. Он не считает деньги Булановой и разделяет ее достижения.

Ранее певица заявила, что до сих пор не взяла фамилию мужа Валерия Руднева. По словам исполнительницы, это никак не влияет на любовь.