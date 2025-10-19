«Выйду замуж за сантехника»: Наталья Штурм пожаловалась на проблемы в доме

Певица Наталья Штурм заявила, что ее шутливое заявление о желании стать женой первого встречного сантехника имело вполне бытовую причину. Об этом артистка написала в своем Telegram-канале.

Недавно Наталья Штурм выложила в микроблог фотографию с подписью: «Выйду замуж за сантехника или мастера по котлам». Как оказалось, исполнительница столкнулась с серьезными проблемами отопления в своем загородном доме. Целую неделю специалисты не могли разобраться, почему котел перестал греть батареи.

«И о, боги!! Разобрали, заменили теплообменник, прочистили и бинго! Теперь в моем доме жарко, как в Африке! Еще осталось с полами разобраться. Просто надо ежегодно следить и делать профилактику. Готовиться к отопительному сезону нужно с лета», — поделилась певица.

Артистка подчеркнула, что именно на фоне затянувшегося ремонта и родилась ее ироничная реплика о браке с сантехником.

Ранее, в сентябре, Штурм оказалась в центре другой громкой истории. Певица подала заявление о взыскании компенсации в 100 тысяч рублей с родителей мальчика, по вине которого пострадал ее внук Даниэль. Врачи диагностировали у ребенка сотрясение мозга, а позже у него появились провалы в памяти.