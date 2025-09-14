Певица Наталья Штурм потребовала 100 тыс рублей за разбитую голову внука

Наталья Штурм требует 100 тысяч рублей за травму внука.

Певица рассказала в шоу «Ты не поверишь!» о конфликте, произошедшем на детской площадке в Подмосковье. Наталья потребовала от родителей другого ребенка компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Инцидент случился в одном из элитных поселков неподалеку от церкви. Во время игры внук артистки Даниэль получил удар камнем по голове. Ребенка срочно доставили в больницу, где врачи диагностировали сотрясение мозга и наложили швы. Мальчик провел в стационаре два дня, у него наблюдались провалы в памяти.

По словам Штурм, деньги необходимы для длительной реабилитации мальчика, включая курс физиотерапии и работу с психологом.

«Компенсация — это самый легкий способ договориться всегда. Если люди надеются на то, что дырка зарастет, все забудут и они будут еще дружить, то они зря так думают. Я за своего внука буду бороться», — подчеркнула певица.

Штурм также добавила, что отец ребенка, бросившего камень, уже вышел с ней на связь и предложил возместить расходы на лечение и перевязки. Однако артистка настаивает именно на компенсации, а не частичном покрытии затрат.

Ранее мы писали о том, что Наталья Штурм вышла замуж за 34-летнего альфонса.

Также сообщалось, что Стас Пьеха объяснил, почему все еще одинок.