«Выйду замуж в этом году»: Ольга Бузова сделала неожиданное заявление про скорую свадьбу

36-летняя Ольга Бузова успешна во всем, кроме личной жизни. Девушка преуспевает как блогер, певица, телеведущая и актриса, но верного спутника как не было, так и нет. После очередного неудачного романа с Давидом Манукяном артистка перестала афишировать свои романтические отношения, однако недавно она решила выступить с неожиданным заявлением.

Оказалось, Ольга собирается выйти замуж до конца этого года, и ее совершенно не смущает то, что осталось буквально полмесяца. Правда, реального кандидата на место жениха пока нет, но это, как считает Бузова, не страшно. Она поразмышляла по поводу потенциальных отцов своим детям, и больше всего ее привлекают Сергей Лазарев и певец Джони.

Отметим, что совсем недавно поклонники были уверены, что у их кумира, наконец-то, появился молодой человек. На концерте в Минске незнакомец вышел на сцену и подарил Ольге огромный букет цветов, и фанатам даже показалось, что певица после получения презента страстно поцеловала мужчину.

Однако позже Бузова опровергла эти слухи. Оказалось, что она обнималась со своим хорошим другом белорусским продюсером Дмитрием Ракусовым. У него есть жена и двое детей, а с Ольгой их связывают только теплые приятельские отношения.

Ранее эпатажный артист Никита Джигурда сделал предположение по поводу того, почему Ольга Бузова все еще не замужем. По его мнению, она отпугивает мужчин своим успехом и заработком.