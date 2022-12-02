«Не каждому понравится»: Джигурда рассказал, почему Бузова до сих пор одинока

Эпатажный актер Никита Джигурда прокомментировал личную жизнь поющей телеведущей Ольги Бузовой. Мужчина поделился своим мнением о том, почему у эффектной артистки не складываются отношения с противоположным полом.

Знаменитость считает, что проблема заключается не в Ольге, а в тех мужчинах, которые ее окружают. Джигурда сравнил Бузову со своей близкой подругой Анастасией Волочковой, которая тоже не может устроить личную жизнь. Обе блондинки имеют множество ухажеров, но так и не могут найти одного единственного.

По словам актера, публичный образ жизни артисток пугает большинство «ортодоксальный» мужчин. Не каждый будет рад видеть рядом звезду, которая достигла таких высот.

«Они боятся публичности, боятся других конкурентов, видеть, как твою жену фотографируют, и она ездит по городам и поклонникам. А профессия актрисы и держится на том, чтобы ее любили, чтобы ее боготворили. Не каждому ортодоксальному мужчине это понравится», — высказался Никита в беседе с 5-tv.ru.

При этом Джигурда сам женат на звезде фигурного катания Марине Анисиной. Но актер уверяет, что спортсменка оставила все эти вечеринки в прошлом. Мужчина признался, что, если бы его жена постоянно была на мероприятиях в окружении коллег и журналистов, то он бы ее очень ревновал.

Ранее мы писали, как кривляющуюся Бузову унизили, сравнив с Джигурдой и Леонтьевым.