«Выйду на связь как смогу»: ушедшая в горы Виктория Боня встревожила подписчиков

Телеведущая Виктория Боня продолжает покорять Гималайские горы. Сначала модель напугала подписчиков, пропав со связи и вернувшись спустя почти неделю, показав последствия восхождения. Теперь знаменитость снова встревожила пользователей Сети, заявив, что она снова оказалась без связи в горах.

«Интернета нет. Нас засыпало снегом по пояс. Выйду на связь как смогу», — написала Виктория Боня в личном блоге.

Недавно телеведущая поделилась с подписчиками важной новостью. Виктория Боня сообщила, что ее двухнедельное восхождение на одну из самых высоких гор в мире завершилось, и она покорила вершину Манаслу (8163 м). Модель вышла на связь в слезах и заявила, что посвящает восхождение всем женщинам.

«Я взошла на свою первую вершину! Гора Манаслу — со второй попытки я смогла покорить эту вершину. Можете меня поздравить, это слезы радости. Я столько вложила в эту мечту. Путь был непростой», — рассказывала знаменитость.

Ранее мы писали о том, что Виктория Боня ответила на обвинения в фейковом восхождении на гору. Телеведущая заявила, что не понимает необоснованной критики в свой адрес.