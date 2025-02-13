Выйдет на сцену: агент Меньшикова прокомментировала сообщения о раке у актера

Агент актера Олега Меньшикова прокомментировала информацию о том, что у мужчины обнаружили рак. Ксения Дремова опровергла слухи в беседе с 360.ru.

Представитель артиста пояснила, что появившиеся в СМИ новости о тяжелом заболевании не соответствуют действительности.

«Олег Евгеньевич не будет комментировать этот бред. <…> Он чувствует себя прекрасно и выглядит прекрасно. Все постановки с участием народного артиста в Театре Ермоловой идут согласно репертуару», — заявила Ксения.

Агент Меньшикова добавила, что завтра актер выйдет на сцену театра, как и планировалось.

Напомним, что 13 февраля Telegram-канал Mash сообщал о том, что у 64-летнего Олега нашли рак. По их словам, звезда проходит специальную терапию. На его внешний вид обращали внимание светские обозреватели и поклонники – мужчина исхудал и облысел. Он стал ходить в мешковатой одежде.

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