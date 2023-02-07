Выйдет на лед или нет: сможет ли Роман Костомаров кататься с протезами после ампутации стоп

Прославленный фигурист Роман Костомаров почти месяц находится в больнице. Недавно стало известно, что спортсмену ампутировали стопы. Одни источники пишут, что одну, а другие – про две. Поклонники переживают за звезду и его дальнейшую карьеру. Робототехник Илья Чех оценил шансы знаменитости выйти на лед с протезами.

Эксперт отметил, что ранее не сталкивался с кейсами замещения конечностей у фигуристов, однако отрасль способна помочь любому случаю.

«Как-то кататься можно будет, но без сложных элементов, однозначно. Если это только стопы, то в какой-то мере это можно вернуть, но на 100% точно нет», — поделился Илья в беседе с Пятым каналом.

Робототехник объяснил, что обычно на стопы принято устанавливать пассивные протезы. Они отличаются гибкостью и мягкостью, у них есть специальная пятка, которая сохраняет устойчивость. Есть также бионические образцы, но их используют реже из-за сложности функционала.

«Там есть специальная модификация для бега, они более упругие и в большем диапазоне вращаются. Бег, мне кажется, попроще, чем фигурное катание, но поэкспериментировать, я думаю, можно будет», — рассказал специалист.