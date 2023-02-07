«Идет борьба за руки»: появились устрашающие детали об операции Костомарова

Вчера все информационное пространство пестрело заголовками про ампутацию стоп Романа Костомарова. Сегодня на связь с изданием ТАСС вышел источник, приближенный к ситуации, и подтвердил плачевные новости.

Сообщается, что Олимпийскому чемпиону ампутировали обе стопы. После проведенной операции общее состояние спортсмена улучшается, правда, опасность до сих пор существует.

«Сейчас идет борьба за руки. Операция прошла без эксцессов, Роман в сознании. Он находится в реанимации под пристальным присмотром врачей», — высказался инсайдер.

Напомним, что 10 января Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией. Уже месяц врачи ведут отчаянную борьбу за жизнь и здоровье фигуриста.

Редакция Passion.ru желает Олимпийскому чемпиону скорейшего восстановления!