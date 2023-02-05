Нужно выгнать: поклонники набросились на Стриженову

Екатерина Стриженова попала в непростое положение — есть риски отстать без работы на Первом канале. Дело в том, что россияне недовольны ее присутствием в эфире.

Интернет-пользователи яро обсуждают поведение Стриженовой. У них телеведущая вызывает гнев, презрение и неуважение.

Указав на ее непрофессионализм, россияне рассказали, что переключают канал, когда видят Стриженову.

Ранее мы писали, что Екатерина Стриженова вышла в эфир в «школьном» платье цвета леденцов.