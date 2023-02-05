15:30, 05 февраля 2023
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Нужно выгнать: поклонники набросились на Стриженову
Екатерина Стриженова рискует остаться без рабочего места из-за нападок россиян в Сети.
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Екатерина Стриженова попала в непростое положение — есть риски отстать без работы на Первом канале. Дело в том, что россияне недовольны ее присутствием в эфире.
Интернет-пользователи яро обсуждают поведение Стриженовой. У них телеведущая вызывает гнев, презрение и неуважение.
Указав на ее непрофессионализм, россияне рассказали, что переключают канал, когда видят Стриженову.
Ранее мы писали, что Екатерина Стриженова вышла в эфир в «школьном» платье цвета леденцов.
Источник фото:Starface
Источник:blitz.plus
Автор:Галина СьюТеги: