Выгнала из гостиничного номера: Марина Хлебникова рассказала историю знакомства с Бари Алибасовым

Певица Марина Хлебникова вспомнила историю знакомства с продюсером Бари Алибасовым. Оказалось, что артистка выгнала его из гостиничного номера и даже не догадывалась, кто этот человек.

Подробностями исполнительница поделилась в интервью изданию Газета.Ru.

Хлебникова была на гастролях и заселилась в гостиницу, где оказался неуютный номер: холодный и с незакрывающейся форточкой. Певица попросила переселить в другой номер, при заселении она обнаружила чьи-то вещи.

«И тут в номер заходит какой-то мужчина. Я «включила» артистку и говорю: «Давайте вы свои вещи побыстрее заберете, у меня сегодня концерт». Вечером после выступления ко мне подходит мой композитор, говорит: «Марин, познакомься с очень интересным и талантливым человеком». Я поднимаю глаза и вижу перед собой того самого мужчину, которого я выгнала из номера», - вспомнила Хлебникова.

По возвращении в Москву Алибасов позвонил певице и пригласил в группу «Интеграл». Хлебникова отмечает: продюсер «безумно талантлив», умеет соединить на сцене свет, шоу, костюмы.

«Гениальный человек», - считает певица.

Они продолжают встречаться на съемках и презентациях. Однажды певица до ночи задержалась у него, артисты разговаривали «обо всем». Хлебникова говорит, что Алибасов «очень добрый человек».

Ранее продюсер допустил, что седьмая жена может от него уйти.