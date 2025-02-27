«Может, она соберет тапочки, веник и уйдет отсюда?»: Бари Алибасов высказался о седьмой жене

Продюсер Бари Алибасов предположил, что от него может уйти седьмая жена Елена Калинина. Избранница создателя группы «На-На» на 20 лет моложе него.

«Может, она соберет тапочки, веник и уйдет отсюда? Я не знаю, какие у нее планы. Она встречается с таким большим количеством людей, потому что работа у нас шоу-бизнес -летний называется. Может, найдет кого-то там», — сказал Алибасов в беседе с NEWS.ru.

При этом продюсер не стал скрывать, что никогда не ревнует избранницу, так как она не дает для этого повода.

«Хорошо, что Леночка рядом. Когда она ходит за хлебом и ее нет 15 минут, я думаю «когда ты вернешься», жду ее», — признался Алибасов.

Бари Алибасов познакомился с Еленой Калининой, когда попал в больницу. Женщина работает реабилитологом и имеет большой опыт с тяжелыми пациентами.

Ранее Бари Алибасов заявил, что ему все равно на то, где его похоронят и что будет происходить с его телом после смерти.