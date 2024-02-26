«Почему я должна оправдываться?»: Клара Новикова высказалась о возможности покинуть страну

77-летняя юмористка Клара Новикова во время сольного концерта в Москве высказалась о возможности покинуть страну. По словам юмористки, она не собирается никуда уезжать из России.

Об этом Новикова сообщила сайту mk.ru.

«Я никуда не уезжаю, потому что здесь мое все. Я здесь живу очень много лет. Почему я должна оправдываться?» - сказала Новикова и добавила, что не хочет этого делать.

Артистка рассказала, что на Украине у нее много друзей, с которыми сохранилось общение по сей день. «Хотя это порой непросто», - добавила Новикова.

Также после концерта юмористка призналась, что носит фамилию первого мужа Виктора Новикова, который давно умер. Они познакомились во время работы артистки в Кировоградской филармонии, где мужчина служил барабанщиком.

«Я вышла замуж, чтобы моему папе не было стыдно, что я провожу ночи с каким-то парнем из Днепропетровска», - говорит Новикова.

Осенью 2023 года сообщалось, что на московском концерте юмористки появился украинский флаг. Источник сообщил, что это произошло по невнимательности. Подробности читайте здесь.