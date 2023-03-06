Выгнал Бузову, затем Костенко: Тарасов продает семейный дом за 210 миллионов

Уже пять лет Дмитрий Тарасов счастлив в браке с Анастасией Костенко. У пары подрастают трое детей, и все это время они жили в большом загородном особняке, который имеет весьма скандальную репутацию. Дело в том, что раньше футболист делил дом со своей экс-супругой Ольгой Бузовой, но после развода, по словам телеведущей, буквально выгнал ее оттуда. Не смутило спортсмена и то, что артистка многое вложила в это жилище, включая деньги, любовь и душу. Теперь же Дмитрий решил выселить и свою нынешнюю жену.

Оказалось, что Тарасов выставил знаменитый дом на продажу. Эту информацию футболист подтвердил лично, сообщив, что он решил вместе с семьей переехать в особняк поменьше. Просит он при этом за звездную недвижимость 210 миллионов рублей. В эту сумму входят пять спален, участок 25 соток, а также отдельные помещения под бильярдную, прачечную, фитнес-зал, сауну, хамам, библиотеку и гардеробные.

«Действительно продаем, хотим переехать в дом поменьше», - прокомментировал Дмитрий.

В Сети уже довольно бурно обсуждают причину, по которой семья Тарасовых неожиданно решила покинуть особняк. Мнения поклонников на этот счет разделились. Некоторые считают, что футболист просто не имеет финансовой возможности содержать такую огромную недвижимость, учитывая, что Костенко находится в декрете и растит троих детей. Другие же фанаты предполагают, что желание переехать вполне естественно, так как дом действительно слишком большой для пятерых человек, трое из которых еще совсем малыши.

Также существует и еще одна версия, связанная с бывшей женой Дмитрия. По мнению пользователей Сети, Анастасия просто не выдержала жить там, где когда-то ее муж был счастлив с другой женщиной. К тому же Костенко постоянно пытаются уличить в ревности. Поклонники считают, что в семье Тарасова слишком часто звучит имя Ольги Бузовой, хотя сама экс-модель отрицает то, что ее все еще заботит бывшая супруга. Недавно она отвечала на вопросы в личном блоге и рассказала, как поющая телеведущая сейчас участвует в ее жизни.