Костенко рассказала об участии Бузовой в их с Тарасовым семейной жизни после провокаций

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов счастливы в браке уже пять лет. В 2018 году они решили построить семью, и сейчас у пары уже трое детей и собственный дом. Однако все еще находятся люди, которые не верят в их благополучие и продолжают заявлять, что футболист не остыл к своей бывшей супруге Ольге Бузовой.

Экс-модель уже устала вновь и вновь поднимать тему поющей телеведущей в их с Дмитрием жизни. Но хейтеры цепляются за малейшие намеки, что спортсмен по-прежнему любит звезду «Дома-2». Так, в Сети распространились слухи о разводе Костенко с Тарасовым после одной из вечеринок, на которой футболист предложил друзьям назвать дочь Ольгой, так как считает это имя очень красивым. Недоброжелатели пары тут же стали обсуждать, что связано это с воспоминаниями о бывшей жене, и Анастасии нужно задуматься, от кого она родила детей.

Сама же Костенко предпочитает всегда избегать тему ревности к Бузовой, тем более, что тень телеведущей даже спустя пять лет преследует их с мужем. Но в очередной раз отвечая на вопросы подписчиков в социальных сетях, экс-модель решила высказаться. Она заявила, что любая женщина не должна думать о тех, кто был до нее у мужчины, так как это не имеет значения.

«Я искренне не понимаю, зачем о ней думать. Вы взрослый человек, она тоже. Значит, она в состоянии сама о себе подумать, что и происходит. У вас одна жизнь. Одна. Живите ее осмысленно, и как хочется вам», - поделилась своими мыслями Анастасия на странице личного блога.

Напомним, что развод Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой был довольно скандальным и сопровождался судебными разбирательствами. Бывшие супруги старались «уколоть» друг друга посильнее, но большая часть негатива все-таки выливалась на футболиста, так как он начал ухаживать за Анастасией Костенко, еще будучи женатым мужчиной. Так что новую семью спортсмен начинал строить, еще не разобравшись с предыдущей. Именно из-за этого его нынешнюю супругу многие поклонники Бузовой считают разлучницей.

Ранее Анастасия Костенко рассказала, как они с Дмитрием Тарасовым предпочитают воспитывать детей.