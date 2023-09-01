«Выглядят шикарнее балерины»: Волочкова выложила фото прислуги и смутила подписчиков

Анастасия Волочкова смутила подписчиков фотографией прислуги, об этом пишет WomanHit.ru.

Дочь балерины уже окончила школу, но, несмотря на это, на линейку Волочкова все равно собирается — она отведет в первый класс дочь своей помощницы Лолы. Об этом балерина рассказала в своих соцсетях.

«Близится 1 сентября. Моя дочь в этом году закончила Лицей. Так быстро пролетело время! Подросла уже и старшая дочь нашей Лолочки. Она будет учиться в школе нашего поселка. Мне захотелось тоже пойти с ней на Линейку. Фарахноз, как и многие дети, меня очень любит. Лола купила для нее множество школьной формы и все необходимое», — подписала снимок она.

Однако подписчики Волочковой обратили внимание на ее внешний вид. На снимке балерина позирует в красной майке и цветастых брюках, тогда как ее прислуга и ребенок одеты в элегантные костюмы. Многие отметили, что ее помощница Лола выглядит горазд лучше балерины, и тяжело понять, где прислуга, а где хозяйка дома.

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