«Выглядите уставшим»: Чумаков не смог прикрыть седину головным убором

Певец Алексей Чумаков примерил тюрбан для съемок нового клипа. Артист поделился снимком, на котором позировал с сединой в образе восточного султана.

42-летний мужчина решил пообщаться с поклонниками и опубликовал новое фото в соцсетях. На снимке Алексей был в тюрбане, но использовал фильтры для изменения снимка. Они не смогли скрыть, что артист сильно поседел. На это обратили внимание его фанаты.

«Примеряем образ... Снимаем клип. «Помоги мне». Кто-то слышал?» — подписал публикацию артист.

Фанаты поддержали кумира, но некоторые отметили, что он сильно постарел. Кроме того, всегда улыбающийся Чумаков неожиданно был в серьезном расположении духа.

«Взгляд злой какой-то», «Не узнала вас», «Выглядите уставшим очень», «Седина вовсю», — пишут в комментариях.

СМИ пишут, что артист отдыхал вместе с женой Юлией Ковальчук в Таиланде. После возвращения он продолжил активно работать над своим творчеством.

Напомним, что певец и экс-солистка группы «Блестящие» сыграли свадьбу в 2013 году. До этого они встречались целых пять лет, но большую часть времени скрывали свои отношения. 12 октября 2017 года у супругов родилась дочь Амелия. А 8 июля прошлого года на свет появилась их вторая дочь Алисия.

Ранее мы писали о том, что исполнительница Юлия Ковальчук показала стройную фигуру в купальнике после вторых родов. Она примерила голубой комплект, предстала без макияжа и с распущенными волосами.