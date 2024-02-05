41-летняя певица Юлия Ковальчук снялась в бикини после вторых родов

Напомним, что певица состоит в браке с исполнителем и композитором Алексеем Чумаковым. Пара поженилась в 2013 году, после пяти лет отношений. Их первая дочь, Амелия, родилась в октябре 2017 года, а в июле прошлого года семья звезд пополнилась второй дочерью, Алисией, о чем Ковальчук объявила, опубликовав фотографию ножек младенца в социальных сетях.

В послеродовой период Юлия Ковальчук рассказала, что прибавила 14 килограммов, но, по ее словам, почти весь лишний вес был потерян в первый месяц. В ноябре певица поделилась, что ее диета предусматривает отсутствие лука и чеснока, так как она не употребляет их. Ковальчук также уточнила, что ее райдер практически не изменился после вторых родов, и поделилась деталями вегетарианского питания, которое она придерживается вместе с мужем.

Ранее мы писали о том, что певица Юлия Ковальчук поделилась впечатлениями от отдыха с мужем на море. Фото супругов стало предметом активного обсуждения подписчиков в соцсетях. Многие назвали артиста «брутальным мужчиной», а блондинку «девочкой».