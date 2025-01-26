«Выглядит взросло»: Айза удивилась, что жене Петросяна 35 лет

Айза удивилась возрасту Татьяны Брухуновой, заявив, что та выглядит старше. Об этом стало известно из соцсетей.

Айза Анохина написала в личном блоге, что только сегодня узнала о возрасте жены Евгения Петросяна, которой 35 лет. Пользователи подумали, что блогершу смутила разница в возрасте между возлюбленным, но Айза объяснила, что дело вовсе не в этом.

«Не, не! Я даже не про разницу в возрасте. У меня у самой любимый, которому 30. Я просто не знала, что она младше меня аж на 5 лет. Просто она выглядит прям правда взросло. А Петросяну я думала гораздо меньше», — написала она.

Напомним, Айза Анохина встречается с сотрудником «Газпрома» Степаном Кузьменко. Разница в возрасте между возлюбленными составляет 10 лет.

Ранее мы писали о том, что Айза рассказала о заболевании сына.