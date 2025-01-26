«Два часа рыдал от боли»: Айза рассказала о заболевании сына

Айза рассказала, что вместе с ней коронавирусом заболел ее сын и возлюбленный. Об этом стало известно из соцсетей.

Айза Анохина ранее рассказывала, что заболела коронавирусом. Блогерша сообщила, что накануне от нее болезнью заразились другие домочадцы — ее сын Элвис и возлюбленный Степан Кузьменко.

«Элвис два часа рыдал от боли. Вот только с трудом заснул, пока Степа его укачивал. Мне так больно за сына. Этот ковид накрывает так резко и жестко, что ты будто отлетаешь, прям мозг мутный, тело скручивает, а голова и глаза болят так, что ты просто не можешь ни закрыть их, ни открыть», — написала она.

Впрочем уже на следующий день Айза рассказала, что вместе с сыном постепенно выздоравливает.

«Мы вроде ожили и готовы к привычной жизни. Никогда не была счастлива тому, что болезнь ушла», — рассказала она.

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