Выглядит высохшей: что на самом деле происходит с лицом 67-летней Натальи Андрейченко

Несколько лет назад Наталья Андрейченко была одной из самых привлекательных отечественных страниц. Она стала главной Мэри Поппинс страны благодаря главной роли в одноименном фильме. Однако с возрастом внешность прославленной актрисы стала меняться, и сейчас поклонникам уже тяжело узнать в ней былую красавицу. Дело в том, что 67-летняя звезда кинематографа не стесняется публиковать в Сети фото без макияжа и фильтров, и эти снимки заставляют пользователей всерьез беспокоиться за ее здоровье.

Недавно Наталья Эдуардовна показала новую честную фотографию, которую вновь стали активно обсуждать фанаты. Одни восхищались смелостью актрисы, а другие критиковали ее за отсутствие борьбы со старением, а также за болезненный вид в целом. Пластические хирурги тоже рассмотрели внешность Андрейченко и пришли к выводу, что проблемы есть, но их при желании можно легко исправить.