Выглядит высохшей: что на самом деле происходит с лицом 67-летней Натальи Андрейченко
Пластические хирурги прокомментировали серьезные изменения в лице 67-летней Натальи Андрейченко.
Фото: Starface.ru
Несколько лет назад Наталья Андрейченко была одной из самых привлекательных отечественных страниц. Она стала главной Мэри Поппинс страны благодаря главной роли в одноименном фильме. Однако с возрастом внешность прославленной актрисы стала меняться, и сейчас поклонникам уже тяжело узнать в ней былую красавицу. Дело в том, что 67-летняя звезда кинематографа не стесняется публиковать в Сети фото без макияжа и фильтров, и эти снимки заставляют пользователей всерьез беспокоиться за ее здоровье.
Недавно Наталья Эдуардовна показала новую честную фотографию, которую вновь стали активно обсуждать фанаты. Одни восхищались смелостью актрисы, а другие критиковали ее за отсутствие борьбы со старением, а также за болезненный вид в целом. Пластические хирурги тоже рассмотрели внешность Андрейченко и пришли к выводу, что проблемы есть, но их при желании можно легко исправить.
Эксперт Надежда Петраш заявила, что у артистки наблюдается мелкоморщинистый тип старения. Именно из-за этого у нее истонченная и сухая кожа, узкое и вытянутое лицо, да и в принципе она выглядит будто высохшей. По мнению специалиста, исправить все это не поможет обычная подтяжка лица и инъекции ботокса. Нужно делать иные процедуры.
«Можно порекомендовать курс аппаратного омоложения — радиоволнового лифтинга или фокусированный ультразвук», - цитирует слова Петраш издание StarHit.
Также мнение по поводу изменений в лице Андрейченко высказал и пластический хирург Александр Вдовин. Он заявил, что актрисе поможет биоревитализация, так как филлерами вполне реально смоделировать все, что нужно. Также он посоветовал Наталье Эдуардовне пропить витаминные комплексы с Омега-3 или коллагеном с витамином С.
Ранее в Сети стали обсуждать, что изменения во внешности Натальи Андрейченко могут быть вызваны возвращением ее зависимости.