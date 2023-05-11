Болезненно исхудавшая советская Мэри Поппинс Наталья Андрейченко ужаснула фанатов новым фото

Напомним, что зависимость от спиртного у актрисы действительно была и довольно серьезная. Пагубную привычку она приобрела еще в молодости, будучи студенткой. Тогда после очередных съемок она зашла с коллегой в бар и выпила несколько рюмок водки, чтобы согреться. А после уже не смогла остановиться.

Из-за алкоголизма Наталья Эдуардовна приносила много проблем своим товарищам по работе. Она могла на несколько дней уйти «гулять», пока вся съемочная группа ее разыскивала. И только в конце 70-х артистка взялась за голову и обратилась за помощью. Отец положил ее в реабилитационный центр, в котором она провела некоторое время, чтобы вылечиться. Однако все оказалось напрасно. Почти сразу же она сорвалась, не справившись с изменой первого мужа.

Во второй раз завязать Андрейченко смогла сама. Она осознала, что спиртное больше не приносит ей былого веселья и нужно с ним заканчивать. С тех пор артистка больше не притрагивалась к рюмке. Но теперь у поклонников закрались подозрения, что алкоголь вновь появился в жизни их кумира.

Ранее в Сети восхитились внешностью 71-летней Ирины Аллегровой. Певица поразила помолодевшим видом.