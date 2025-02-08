«Выглядит ужасно цинично»: отец Яниса Тиммы раскритиковал поведение Анны Седоковой после смерти экс-мужа

Отец Яниса Тиммы резко высказался о новом видеообращении Анны Седоковой, записанном после смерти бывшего мужа. В интервью NEWS.ru Райтис Тимма назвал «ужасно циничным» поведение певицы, готовой снова выступать с концертами после трагедии.

4 февраля Анна Седокова впервые за долгое время после смерти Яниса Тиммы прервала молчание и выступила с обращением в соцсети. Певица поблагодарила всех неравнодушных за поддержку и заявила, что намерена продолжать творческую деятельность после гибели экс-супруга. Отец баскетболиста считает, что артистка ведет себя цинично по отношению к покойному и его родным.

«Я, конечно же, видел ее свежее видео. Ни слова не говорит о Янисе: нет ни сожаления, ни каких-то объяснений. Обещает „петь песни и идти вперед“. На мой взгляд, это выглядит ужасно цинично», — заявил Райтис Тимма.

По словам мужчины, он не знает, как правильно называть Анну Седокову — бывшей женой Яниса или его вдовой. Райтис Тимма отметил, что в ближайшее время экс-солистку группы «ВИА Гра» собираются опросить латвийские следователи по делу о смерти спортсмена. Однако отец баскетболиста не уверен, что певица приедет на допрос.

«Их [Яниса и Анну] развели 9 декабря. Но решение суда должно было вступить в силу в январе. До января мой сын уже не дожил. Так кто она, жена или вдова?.. Не знаю, опрашивали ли ее российские следователи. Латвийские, насколько мне известно, планируют. Мне кажется, она вряд ли приедет», — высказался отец Яниса Тиммы.

Напомним, спортсмен ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года, ему было 32 года. После смерти Яниса Тиммы в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют певицу в причастности к гибели бывшего мужа. Сама же экс-солистка «ВИА Гры» после трагедии ушла в тень, что вызвало вопросы у близких баскетболиста.

Ранее мы писали о том, что Анна Седокова прокомментировала номер в свадебном платье на шоу «Три аккорда» после смерти Яниса Тиммы.