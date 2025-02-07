Анна Седокова прокомментировала номер в свадебном платье после смерти Тиммы

Анна Седокова прокомментировала номер в свадебном платье после смерти Яниса Тиммы. Певица обратилась к поклонникам в соцсети.

После смерти Тиммы в Сети появился ролик, на котором Анна исполняет хит «Я не могу без него» в свадебном платье. После этого певицу раскритиковали, а ее выступление назвали пророческим. В личном блоге артистка отметила, что съемки шоу «Три аккорда» проходили задолго до смерти Яниса — летом 2024 года.

«Мы снимали еще летом. Я не знаю, почему выбрала «Я не могу без него», но услышала ее, и каждое слово отозвалось у меня в сердце», — высказалась знаменитость.

Несмотря на то, что Анна вернулась в соцсети, комментарии к ее публикациям по-прежнему закрыты.

Ранее Анна Седокова рассказала, что сын узнал о смерти Тиммы в баскетбольном лагере. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Анну Седокову могут вызвать на допрос в Латвию.