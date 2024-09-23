Выглядит свежо: ставшая мамой в пятый раз Глафира Тарханова снялась без макияжа

40-летняя актриса Глафира Тарханова, которая в июне стала мамой в пятый раз, снялась без макияжа. В личном блоге звезда сериала «Громовы» поделилась снимком, сделанным после посещения косметолога.

На опубликованном фото актриса позировала перед зеркалом без макияжа. Глафира Тарханова была одета в яркую розовую рубашку, а ее волосы были распущены. Знаменитость выглядело свежо и была расслаблена.

Говоря о внешности, артистка признавалась, что подписчики советовали ей обратиться к пластическому хирургу, чтобы «подкачать» губы. В ответ Глафира Тарханова заявила, что «кому надо, тот и подкачивает», и отметила, что «пока не готова» к таким переменам во внешнем виде. Актриса высказалась о стандартах красоты, но согласилась, что пластика может «раскрасить в яркие краски» жизнь женщин.

«Отчего приходят такие мысли что-то где-то подправить, улучшить, увеличить… подогнать под стандарт красоты… Каждая женщина сама себе отвечает на эти вопросы, рассматривая себя в зеркале, чаще всего: „Сделаю, и жизнь заиграет новыми красками!“ Да, это имеет место быть…» — рассуждала Глафира Тарханова.

Напомним, актриса с 2005 года состоит в браке с актером Малого театра Алексеем Фаддеевым. У супругов четверо сыновей: Корней, который родился в 2008 году, Ермолай, родившийся еще через два года, 11-летний Гордей и 7-летний Никифор, а 18 июня этого года появилась на свет дочь Лукерья.

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