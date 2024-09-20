Без макияжа и в халате: Любовь Толкалина показала фото в домашней обстановке

Звезда распустила уложенные волосы и зачесала их на одну сторону. На лице знаменитости заметны морщины, но Толкалину нисколько это не смущает, и она не боится показать себя в естественном виде.

В 2001 году актриса родила дочь Марию от кинорежиссера Егора Кончаловского. Толкалина рассталась с возлюбленным в 2009 году. В 2019 году звезда сообщила о романе с британским композитором Саймоном Бассом, а спустя год — о разрыве с ним.

В январе этого года Толкалина рассказывала, что хочет сделать спектакль только для мужчин. Правда, его концепция является загадкой даже для самой Толкалиной. По словам актрисы, она не знает, чем удивить представителей сильного пола.