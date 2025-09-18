«Выглядит страшно»: Агутин оправдался после того, как отчитал 12-летнего журналиста

Певец Леонид Агутин оправдался после того, как отчитал начинающего журналиста. Артист отметил, что из этого сделали хайповую историю, вырезав момент раздражения исполнителя.

Подробностями Агутин поделился в беседе с Алеко для шоу Aleko in my bag.

Певец рассказал, что в тот день его отец проводил форум, а во время выступления было много незадач по звуку. Когда Агутин вышел из гримерки, его направили к журналистам. Сбоку от артиста оказался 12-летний мальчик – певец говорит, что это был начинающий практикующий журналист.

«Спросил один вопрос, второй, я долго терпеливо рассказывал. Он постоянно мне микрофон прямо к зубам. Я ему говорю: «Молодой человек, держите микрофон ниже». На четвертый раз я уже сказал: «Опусти микрофон уже». И потом развернуто объяснил, как надо себя вести и вывести меня на правильную тему», - поделился Агутин.

Он отметил, что сбоку стоял человек, который решил сделать из этого «классную хайповую историю».

«Из всего, что я рассказал, он вырезал только момент моего главного раздражения и момент, как этого мальчика увели уже оттуда. Выглядит это, конечно, страшно», — сообщил Агутин и пообещал увидеться с начинающим журналистом вновь.

