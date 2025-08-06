«Это раньше надо было делать»: Леонид Агутин возмутился неправильно заданному вопросу во время интервью

Певец Леонид Агутин на одном из недавних мероприятий пообщался с журналистами. Среди них был молодой и неопытный репортер, которому артист преподал важный урок. Видео, на котором исполнитель объясняет парню, как правильно брать интервью, публикует Telegram-канал StarНit.

Когда юноша задал Леониду простой вопрос про хор, Агутин после неловкой паузы немногословно ответил: «хор как хор, молодцы». После этого принялся объяснять молодому человеку, что тот сделал не так.

«Вообще дело, понимаете, не в этом. Ты задаешь вопросы и по моим ответам, мы как бы улавливаем мое настроение. Но оно не такое. Поэтому в череде твоих вопросов отсутствует главный — какое мое отношение вообще к этому мероприятию», — объяснил певец репортеру.

Когда молодой человек попытался исправиться, другие журналисты попросили его удалиться и дать им возможность тоже пообщаться с артистом.

«Это раньше надо было делать», — заметил на это Агутин.

Ранее мы писали о том, как Леонид Агутин поздравил себя с днем рождения. Артист отметил, что является счастливым человеком и он благодарен за все происходящее с ним в жизни.