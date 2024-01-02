Выглядит старше своего возраста: Вера Брежнева опубликовала новое фото с 14-летней дочерью

Певица Вера Брежнева опубликовала в Сети новое фото с 14-летней дочерью Сарой Киперман. Несмотря на то, что звездная наследница не так часто появляется в личном блоге матери, в Новый год артистка решила все-таки ее показать поклонникам.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» решила встретить 2024 год вместе с семьей, состав которой, к слову, претерпел изменения. Не так давно стало известно, что все опасения фанатов по поводу расставания Брежневой с мужем подтвердились. Сама вокалистка вышла на связь и призналась, что пережила развод. Поэтому 31 декабря рядом с Верой композитора Константина Меладзе не оказалось, зато праздновала с ней дочь Сара.

В отличие от матери, девочка пока не стремится к огромной популярности, поэтому поклонникам певицы не так часто удается видеть ее. Но каждый раз, когда Вера делится снимками с подростком, фанаты делают ей комплименты и отмечают, что она не уступает по красоте звездной родительнице. К тому же в 14 лет Киперман выглядит уже взрослой девушкой, да и ведет себя соответственно.

Известно, что Сара встречается с состоятельным бойфрендом. Он живет в Италии и работает в IT-сфере. Брежнева же против этого романа не выступает и одобряет потенциального обеспеченного зятя.

Ранее Анфиса Чехова обвинила Веру Брежневу в крушении кинокарьеры.