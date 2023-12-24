Анфиса Чехова обвинила уехавшую из РФ Веру Брежневу в крушении кинокарьеры

Телеведущая Анфиса Чехова заявила, что не смогла построить карьеру в кино из-за уехавшей из России певицы Веры Брежневой. Экс-участница группы «ВИА Гра» отняла у нее роль в фильме «Любовь в большом городе».

Как заверила Чехова, роль сексолога Насти была написана специально для нее, однако в итоге из-за Брежневой утвердили актрису Светлану Ходченкову. Сама же Вера снялась в проекте в роли Кати.

«Лиза Боярская должна была играть главную роль. Лиза не смогла, и взяли Веру Брежневу. Она зашла туда с бюджетом», – пояснила Анфиса в YouTube-шоу Светланы Бондарчук.

При этом Чехова выразила уверенность, что в фильме не захотели снимать двух привлекательных женщин вместе, поэтому ей отказали.

Ранее мы писали, что Анфиса Чехова встретилась с певцом Филиппом Киркоровым на светском мероприятии в Москве и удивилась тому, как хорошо он выглядит. Артистка призналась, что завидует поп-королю черной завистью.