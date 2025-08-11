«Выглядит со стороны слушателя как потуги»: Ларису Долину раскритиковали за рэп

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что Ларисе Долиной не стоит заигрывать с молодежной аудиторией, так как это может обернуться для нее провалом. Так он прокомментировал исполнение 69-летней артисткой хита «Погода в доме» в стиле рэп.

«Эстрадная артистка пробует новый жанр – это не филигранно и неестественно. Выглядит со стороны слушателя как потуги. Она получит только издевательское отношение к своим экспериментам. Но, безусловно, привлечет внимание», - сказал Рудченко в беседе с Абзацем.

Он выразил уверенность, что зумеры воспримут рэп от Долиной как «определенный стеб», но интереса к творчеству певицы не проявят.

Напомним, вторую волну популярности у молодежи неожиданно получили Надежда Кадышева и Татьяна Буланова. Билеты на их концерты разлетаются за считаные дни.

Ранее певица Оксана Почепа, выступающая под псевдонимом Акула, сравнила себя с Кадышевой и Булановой. Она выразила уверенность, что гораздо популярнее у молодежи, чем коллеги по сцене.