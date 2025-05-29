«Выглядит смешно»: Ксения Собчак прокомментировала измазанные углем щеки главы Кузбасса

Журналистка и ведущая Ксения Собчак прокомментировала видео губернатора Кемеровской области Ильи Середюка, который с другими чиновниками вышел из шахты с измазанными углем щеками. Она назвала ролик смешным и вспомнила фильм «Коммандо» с Арнольдом Шварценеггером, где актер тоже мазал себе лицо.

Собчак рассказала, что увидела, как в Telegram-каналах «потешаются» над чиновниками, которые вышли к журналистам с измазанными углем щеками.

«Хотела и сама по этому поводу погиенить, выглядит это и правда смешно. Оказалось, что у шахтёров есть традиция — мазать щёки тем, кто впервые спустился в шахту. Так что чиновникам щёки измазали сами горняки. Получается, обвинение в позёрстве снимается. Но видео всё равно смешное», - поделилась мнением Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

При этом жители региона решили, что губернатор специально намазал щеки углем с целью быть «ближе к народу». Однако глава региона объяснил это старой традицией.

Ранее 43-летняя Собчак призналась, что задумалась о пластике лица. Журналистка намекнула, что скоро ее будет не узнать. «Ждите новую меня», - произнесла знаменитость.