«Выглядит шикарно»: Рудковская поддержала победившую алкоголизм МакSим

В недавнем интервью певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) рассказала о том, как победила длительную алкогольную зависимость. Слова знаменитости восхитили продюсера Яну Рудковскую, и она высказала слова восхищения в адрес артистки.

Жена Евгения Плющенко осыпала комплиментами исполнительницу хита «Знаешь ли ты» в своем Telegram-канале.

Рудковская отметила, что нужно иметь очень много смелости и твердости духа, чтобы признаться в разрушающей тебя зависимости. МакSим рассказала про кодировки, срывы, курсы лечения. Своим примером певица показала, как можно отказаться от алкоголя и осознано его не употреблять, пояснила продюсер.

«Моя поддержка Максим и оды комплиментов, выглядит шикарно», — написала продюсер.

Напомним, в лечении 41-летней певицы перепробовали всевозможные кодировки, но не одна из них не помогла. Летом 2023 года артистка легла в рехаб. В итоге Абросимова считает, что ей помогла вера в Бога. Теперь звезда отказалась от пагубной привычки.