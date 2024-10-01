«Выглядит потрясающе, неземная женщина»: актриса Рената Литвинова восхитила выходом на показе в Париже

57-летняя актриса Рената Литвинова восхитила публику выходом на модном показе в Париже. Артистка вышла на подиум в необычном образе и поразила внешностью, передает Telegram-канал Spletnik и публикует кадры со знаменитостью.

В Париже в рамках Недели моды состоялось шоу Enfants Richés Deprimes, в котором приняла участие Рената Литвинова. Актриса появилась на подиуме в черном платье с рукавами средней длины, колготках в тон и туфлях на каблуках. Образ дополнили массивные серебристые серьги-кольца. Артистке сделали макияж с растушеванными стрелками и нюдовыми губами и уложили ее волосы в гладкую укладку.

Пользователи Сети восхитились внешностью знаменитости и отметили, что она молодо выглядит.

«Прекрасно выглядит — тростиночка. Кожа ровная, овал четкий, походка грациозная!», «В 57 выглядит на 40 лет», «Выглядит потрясающе, все же она — неземная женщина», «Шикарно выглядит. Удивительно даже», «Королева», — написали в комментариях под роликом в Telegram-канале Spletnik.

Напомним, в 2022 году Рената Литвинова переехала из России в Париж. Сейчас актриса играет в театральных постановках, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. Так, в ноябре 2022 года артистка представила собственный аромат «Renata 1226», созданный совместно с известным парфюмером Жан-Поль Герленом и французским брендом My Exclusive Collection.

Ранее сообщалось о том, что диетолог Наталья Лазуренко высказалась о худобе Ренаты Литвиновой.