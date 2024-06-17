«Важно давать организму отдых»: что стоит за худобой 57-летней Ренаты Литвиновой

И на этот вопрос помогают ответить ряд исследований, рассмотрим самые доступные из них:

— Прежде всего можно самостоятельно рассчитать свой индекс массы тела. Это отношение текущего веса к квадрату роста. Полученный результат — единицы, которые укладываются в классификацию пропорциональности фигуры. Например, если ваш вес 57 кг, а рост 175, то получаем 18.6, что соответствует нормальному индексу массы тела.

Ниже 17.0 — недостаточность массы тела, а выше 29.9 — ожирение. Однако у этого способа есть ряд неточностей. Ведь он не учитывает количество мышечного волокна или, например, не может учесть задержку жидкости в организме.

— Есть более точный способ. Это анализ состава тела и анализ его композиции, называется он биоимедансометрия. С помощью этого неинвазивного исследования специальный прибор биоимедансометр, исходя из персонализированных данных о весе, возрасте, объемах талии и бедер, может сказать сколько жировой массы в организме в килограммах. Для конкретного организма он может рассчитать референс, ниже которого опускаться нельзя, иначе это может повлечь за собой ряд патологических нарушений в работе организма.

Жировая ткань нужна для запасания энергии, которую в случае недостаточного питания, организм использует для жизнеобеспечения. Запасаясь липидами, организм регулирует теплообмен и термоизоляцию, с помощью особого внутреннего жира организм осуществляет защиту внутренних органов от повреждений и смещений, жир также важен для поддержания качественного гормонального статуса.

Слишком большая потеря процента жировой массы может привести к смещению почек (опущению), нарушению гормонального фона, повысит риски развития ряда заболеваний. Таких как остеопороз, частые простуды, заболеваний сердечно-сосудистой системы, проблемы с работой желудочно-кишечного тракта.

Мышечная ткань. Ее возможное уменьшение при резком снижении веса или худобе — это отдельная проблема при контроле массы тела.