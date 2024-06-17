«Важно давать организму отдых»: что стоит за худобой 57-летней Ренаты Литвиновой
© JULIEN DE ROSA/AFP/East News
Уехавшая во Францию актриса и режиссер с Рената Литвинова взволновала поклонников излишней худобой. Но действительно ли снижение веса 57-летней артистки должно вызывать тревогу и на что ориентироваться, чтобы понимать здоровое ли похудение? Об этом сайту «Страсти» рассказала диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом Наталья Лазуренко.
«Вес — это объем жировой ткани, жидкости, мышечной массы, плотность костной ткани и вес внутренних органов. У меня, как специалиста по снижению веса и врача, всегда на первом месте стоит вопрос: не потерялась при снижении веса жизненно важная композиция».
Наталья Лазуренко
Диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом
И на этот вопрос помогают ответить ряд исследований, рассмотрим самые доступные из них:
— Прежде всего можно самостоятельно рассчитать свой индекс массы тела. Это отношение текущего веса к квадрату роста. Полученный результат — единицы, которые укладываются в классификацию пропорциональности фигуры. Например, если ваш вес 57 кг, а рост 175, то получаем 18.6, что соответствует нормальному индексу массы тела.
Ниже 17.0 — недостаточность массы тела, а выше 29.9 — ожирение. Однако у этого способа есть ряд неточностей. Ведь он не учитывает количество мышечного волокна или, например, не может учесть задержку жидкости в организме.
— Есть более точный способ. Это анализ состава тела и анализ его композиции, называется он биоимедансометрия. С помощью этого неинвазивного исследования специальный прибор биоимедансометр, исходя из персонализированных данных о весе, возрасте, объемах талии и бедер, может сказать сколько жировой массы в организме в килограммах. Для конкретного организма он может рассчитать референс, ниже которого опускаться нельзя, иначе это может повлечь за собой ряд патологических нарушений в работе организма.
Жировая ткань нужна для запасания энергии, которую в случае недостаточного питания, организм использует для жизнеобеспечения. Запасаясь липидами, организм регулирует теплообмен и термоизоляцию, с помощью особого внутреннего жира организм осуществляет защиту внутренних органов от повреждений и смещений, жир также важен для поддержания качественного гормонального статуса.
Слишком большая потеря процента жировой массы может привести к смещению почек (опущению), нарушению гормонального фона, повысит риски развития ряда заболеваний. Таких как остеопороз, частые простуды, заболеваний сердечно-сосудистой системы, проблемы с работой желудочно-кишечного тракта.
Мышечная ткань. Ее возможное уменьшение при резком снижении веса или худобе — это отдельная проблема при контроле массы тела.
«Мышцы — это наш каркас, осанка, подтянутость и выносливость. Согласитесь, это невероятно важно для поддержания красоты фигуры при снижении веса. Особенно это важно для артистов, как Рената Литвинова, к которым всегда повышенное внимание. А еще мышцы есть везде. Это сосуды, сердце, основа кишечной трубки, наши пищеварительные ферменты, а также гормоны, кожа, волосы. Не секрет, что при неадекватной потере веса, организм не обращает внимание на эти рудименты, и как правило, некоторые люди с экстремально низким весом могут действительно замечать, что кожа становится сухой, ногти ломкими, волосы теряют свой блеск, а пищеварение ухудшается».
Наталья Лазуренко
Диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом
Рената Литвинова все время на виду и в движении, при ее немыслимой работоспособности и трудолюбии, важно, чтобы организм позволял такую активность.
Поэтому при снижении веса в любом возрасте важно обеспечить поступление в организм всех необходимых жизненно важных макроэлементов: полноценных белков из разных источников, правильных жиров, различных углеводов. Сделать максимально разнообразным питание, тем самым обеспечить поступление в организм нужных витаминов и жизненно необходимых микроэлементов.
Кроме того, для поддержания мышечной массы полноценной, работоспособной и активной, важно дать организму посильную физическую активность на регулярной основе. Надо сказать, что мышечная ткань любит работать и при этом дарит нашему организму ряд позитивных гормонов, таких как серотонин, а также нейромедиаторы эндорфины, которые задают хорошее настроение и питают энергией весь наш организм для выполнения иногда непосильных задач в течение всего дня. А это особенно важно для таких трудоголиков, как Рената.
Еще очень важно давать организму отдых. Эмоциональный фон - невероятно важная составляющая для понимания «здоровое ли снижение веса произошло».
Так, при повышенном или длительно текущем стрессе, многие пациенты говорят о том, что ничего специально не делали, а вес просто резко снизился. Иногда бывает не без последствий.
Поэтому так важно охранять себя от резких эмоциональных качелей, работать со своим центральным офисом (головным мозгом), позволять расслабляться, использовать дыхательные практики, медитации.
«Хотелось бы пожелать роста неувядающему таланту актрисы и здоровья ее организму, а также напомнить, что при любых изменениях веса всем людям, независимо от возраста, важно регулярно проходить обследования, которые достоверно позволят ответить на вопрос – какое снижение веса конкретно у вас».
Наталья Лазуренко
Диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом