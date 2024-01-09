passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
НАШ ШОУБИЗ
09:36, 09 января 2024
1 мин.

Певица Алсу покинула Россию после признания о возлюбленном

Певица Алсу уехала из России в Италию после признания в любви к мужчине.

Певица Алсу покинула Россию после признания о возлюбленном

© Starface.ru

Певица Алсу уехала из России в Италию после признания в любви к мужчине, об этом сообщает портал «7Дней.ru».

Накануне Алсу призналась в любви своему отцу. Она трогательно поздравила его с юбилеем — отцу артистки исполнилось 70 лет. Сразу после этого она разместила в своем блоге фотографию из-за границы. На кадрах певица позирует в центре вечернего Рима на фоне главных достопримечательностей города.

«Когда в Риме, загадывай желание», — подписала фото она.

Певица рассказала, что отправилась в путешествие вместе с подругами — она также поделилась совместными кадрами с предпринимательницей Яной Юхановой и бизнесвумен Надеждой Алиевой.

В комментариях под записью некоторые поклонники не узнали певицу: «Алсу потеряла свою индивидуальность. Жаль», «Красивая, но я сразу подумала, что это Самойлова».

Ранее мы писали о том, что певица Глюкоза улетела из России после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Наталья Ионова покинула страну вместе с супругом и детьми.

Источник фото:Starface.ru
Источник:«7Дней.ru»
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Алсу
отпуск
певица
Новости партнеров
О чем говорят