«Выглядит очень устрашающе»: Виктория Боня показала очередное преображение

Телеведущая Виктория Боня показала, как изменилась ее внешность после нового преображения. Сама она назвала свой вид «устрашающим».

В конце прошлого года блогер легла под нож известного американского пластического хирурга, чтобы добиться эффекта «лисьих глаз». После этого на протяжении нескольких недель она была вынуждена ходить в солнцезащитных очках, так как у нее затянулся процесс восстановления. Однако, когда все зажило, Виктория оказалась в восторге от результата. Правда, длилось счастье недолго.

Недавно Боня вновь отправилась совершенствовать свою внешность. Она призналась, что работа хирурга ее полностью устраивает, но теперь ей хочется подправить и нижнюю часть лица. Для этого она записалась к звездному косметологу. Он вколол ей инъекции в лицо, из-за которых она стала выглядеть довольно жутко: скулы неестественно выделились, а щеки впали. Но, по словам Виктории, потом все придет в норму.

«Сразу после процедуры все выглядит очень устрашающе. Но это лишь отек», - призналась Виктория.