«Выглядит очень устрашающе»: Виктория Боня показала очередное преображение
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Телеведущая Виктория Боня показала, как изменилась ее внешность после нового преображения. Сама она назвала свой вид «устрашающим».
В конце прошлого года блогер легла под нож известного американского пластического хирурга, чтобы добиться эффекта «лисьих глаз». После этого на протяжении нескольких недель она была вынуждена ходить в солнцезащитных очках, так как у нее затянулся процесс восстановления. Однако, когда все зажило, Виктория оказалась в восторге от результата. Правда, длилось счастье недолго.
Недавно Боня вновь отправилась совершенствовать свою внешность. Она призналась, что работа хирурга ее полностью устраивает, но теперь ей хочется подправить и нижнюю часть лица. Для этого она записалась к звездному косметологу. Он вколол ей инъекции в лицо, из-за которых она стала выглядеть довольно жутко: скулы неестественно выделились, а щеки впали. Но, по словам Виктории, потом все придет в норму.
«Сразу после процедуры все выглядит очень устрашающе. Но это лишь отек», - призналась Виктория.
Напомним, что инъекциями телеведущая хочет добиться более четкой линии подбородка.
Ранее пластический хирург Чиа Чи Као раскрыл, какие операции Виктория Боня проводила на лице до 2023 года.