Ни филлеры, ни аппаратная косметология не поднимали лицо: пластический хирург рассказал о Виктории Боне до операции

Пластический хирург Чиа Чи Као, оперировавший блогера Викторию Боню по собственной методике, рассказал, какие вмешательства были на ее лице ранее. Оказалось, что ей делал нижнюю блефаропластику, а также операцию по омоложению.

Подробности приводит сайт Kp.ru, который обратил внимание на свежую публикацию Као. Доктор разместил ролик, на котором видно лицо Бони до операции и после.

Он рассказал, что блогер поддерживала красоту филлерами и аппаратной косметологией, но они «не поднимали» лицо.

«Ей делали нижнюю блефаропластику, из-за которой глаза стали более провалившимися», - поделился врач.

Боне не нравились избытки кожи на лице и морщины под глазами - ни операция по омоложению, ни косметологические процедуры не давали нужного эффекта.

Као сделал ей нижнюю блефаропластику, убрал западание глаз с помощью имплантатов, установленных на границей века и щеки, скорректировал носогубные складки, подтянул лицо, увеличил губы, сделал «лисьи глазки».

Боня посетила доктора спустя 5 месяцев после операции: отек еще сохраняется, он уйдет примерно через полгода. И врач, и пациентка остались довольны итогами операций, за которые, как утверждала Боня, она заплатила 250 тыс. долларов (22 млн рублей).

Ранее стало известно, что 44-летняя блогер решила посетить самого дорогого косметолога в Голливуде. Она собирается сделать «четкий подбородок». Шесть лет назад Боня уже делала эту процедуру.