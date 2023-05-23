Выглядит не старше 40: какие пластические операции перенесла Ирина Понаровская

Пользователи Сети часто обсуждают внешние данные Ирины Понаровской. Артистке 70 лет, но, по мнению подписчиков, она выглядит не старше 40. При этом они отмечают, что Понаровская неоднократно воспользовалась услугами пластического хирурга. В личном профиле знаменитость поделилась фотографией и вновь спровоцировала разговоры о перенесенных операциях.

На снимке заметно, что Ирина изменила свой имидж: у нее новый цвет волос и другая форма прически. Ее преображением занимался Павел Лагунов, и результатом работы певица осталась довольна.

«Пашенька, спасибо Вам, за время, уделенное мне с такой нежностью, предупредительностью и комфортом», — написала знаменитость.

Посмотрев на фотографию, пользователи Сети отметили, что Понаровская утаила некоторые изменения во внешности. Публика утверждает: недавно певица перенесла пластическую операцию, о которой она до сих пор не рассказала. Кроме того, артистку попытались уличить и в использовании уколов красоты. Узнав об этом, Ирина ответила всем негодующим.

«Ни одного укола в свое лицо я не сделала! Ботокс-шмотокс. Не верю в это. Я боюсь боли», — цитирует «7Дней.ru» слова Понаровской.

Напомним, Ирина открыто заявляла, что при помощи пластической хирургии она избавилась от нависшего века и сделала подтяжку лица.

Ранее Понаровская назвала себя «сумасшедшей бабушкой», мечтающей о покое. Подробности смотрите здесь.