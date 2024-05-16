«Выглядит не очень: сутулится»: изменившаяся внешность Аллы Пугачевой напугала жителей Кипра

Уехавшая из России певица Алла Пугачева посетила концерт рок-группы «ДДТ» на Кипре. При этом присутствовавшие в зале зрители отметили, что Примадонна неважно выглядит и явно имеет проблемы со здоровьем.

«Алла как-то сдала. Выглядит не очень: сутулится. Да и координация нарушена – все заметили. Просто даже пугает такими изменениями во внешности», - рассказал mk.ru один из посетителей мероприятия.

Он также отметил, что раньше Пугачеву часто видели на улицах Лимасола вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ), но в последнее время она почти не выходит на улицу.

«Такое ощущение, что Алла живет в четырех стенах», - предположил мужчина.

Опасения жителей Кипра подтвердили и российские врачи. По мнению пластического хирурга Мадины Байрамуковой, 75-летняя Пугачева действительно стала плохо выглядеть.

«На лице все видно: потяжелел подбородок, неровные асимметричные губы. Все это последствия некачественно сделанной пластики. Ведь Алла Борисовна начала прибегать к вмешательствам еще в те времена, когда пластическая хирургия была не так развита… Сейчас все смотрится негармонично», - пояснила медик.

Проблемы исполнительница хита «Арлекино» пытается скрыть при помощи фильтров и фотошопа, поэтому реальные черты ее лица разглядеть тяжело. Мадина Байрамукова рекомендовала Пугачевой принять себя и свой возраст, а также напомнила, как достойно старели Людмила Зыкина и Валентина Толкунова.

Ранее Пугачеву заметили на Кипре в компании бизнесмена Олега Тинькова* (Признан иноагентом на территории РФ). На свежем кадре Алла Борисовна сидела за столиком в кафе в светлом наряде и без парика.

*Признаны иностранными агентами на территории России