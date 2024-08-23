«Выглядит на лет 25»: Равшана Куркова поразила поклонников моложавой внешностью

44-летняя актриса Равшана Куркова снялась в новой фотосессии и удивила публику моложавым видом. Звезда опубликовала в соцсетях фото, на которых позировала дома в простом черном комбинезоне.

Знаменитость выбрала натуральный вид, поэтому оставила волнистые волосы распущенными и сделала минимальный нюдовый макияж. Она подчеркнула свои выразительные глаза и была непринужденной, с легкой улыбкой.

В подписи к публикации Куркова затронула тему любви к детям.

«Любовь и благодарность. Никакой шторм не страшен с этими двумя якорями в жизни. Обнимаю вас сердцем и не только в день моего рождения», – поделилась актриса.

Поклонники отметили, что Равшана не меняется с годами, а в свои 44 года выглядит максимум на 25 лет.

«Вас вижу и сердце радуется! Как лучик солнца», «Невероятная, нежная, красивущая», «Вы прекрасны, причем во всем», «И кто даст ей ее возраст? Выглядит на лет 25», – пишут в комментариях.

Напомним, что в мае 2023 года стало известно о рождении дочери у Равшаны Курковой. Она дала наследнице красивое имя Самира. Фанаты порадовались за звездную маму, но были в шоке, так как даже не поняли, что она была беременна. Также у артистки есть сын Гаспар.

Ранее мы писали о том, что сын Гоар Аветисян чуть не подрался с девушкой, поймавшей букет вместо мамы.