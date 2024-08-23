«Скандал на свадьбе»: сын Гоар Аветисян чуть не подрался с девушкой, поймавшей букет вместо мамы

Сын популярного визажиста и блогера Гоар Аветисян чуть не подрался на свадьбе с девушкой, которая поймала букет невесты. Маленький Гаспар пытался отобрать цветы, а после вручил букет своей матери. Публикация появилась в личном микроблоге звезды.

Брюнетка часто публикует контент в соцсетях и делится личной жизнью. Она воспитывает сына Гаспара и мечтает о детях, но пока ее сердце свободно. С отцом наследника она рассталась, и пока наслаждается свободной жизнью. Она снимает видео с сыном и балует его. Поклонники считают, что это не очень хорошо сказывается на поведении мальчика.

Так, на днях мать с сыном побывали на свадьбе. По традиции, невеста бросала букет, а та, кто поймает его – должна скоро выйти замуж. Гоар не поймала цветы, они достались другой девушке. В какой-то момент к даме в золотистом платье выскочил сын визажиста и начал дергать за наряд. Размахивая кулачками, он буквально вынудил девушку отдать цветы, и тут же подарил своей маме. Когда букет снова оказался у девушки, и она пыталась что-то сказать в микрофон, ребенок снова на нее напал и начал щипать за платье. Гости были в растерянности, а Аветисян веселила эта ситуация.

Блогер опубликовала ролик со словами «скандал на свадьбе». Фанаты были в шоке от поведения мальчика.

«Дикарь», «Воспитания ноль», «Пацану нужен отчим», «Если он так себя ведет при взрослых, представьте какой он со сверстниками», – пишут в комментариях.

Сама Гоар не комментировала негативные отзывы о мальчике. Некоторые считают, что она специально публикует подобные кадры, что заработать просмотры.

Ранее мы писали о том, что Гоар Аветисян подарила квартиру незнакомой бабушке, которая жила на улице.