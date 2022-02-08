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Из милой блондинки в шоколадную шатенку: Мария Порошина кардинально сменила имидж

С своем блоге в Instagram Мария Порошина опубликовала новый пост. Актриса удивила подписчиков новым образом. Она перекрасила волосы в темный цвет и предстала с обновленной прической перед фанатами.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Мария Порошина

Фото: instagram/ poroshinamariyamikhaylovna

48-летняя актриса пользуется популярностью среди российской публики. Зрители помнят ее по ролям в таких проектах как, «Бригада», «Всегда говори всегда», «Ночной дозор», «Склифосовский».

Поклонники с интересом наблюдают за жизнью любимой актрисы в Instagram. Мария редко выкладывает новые публикации, но сегодня решила похвастаться новым образом и запостила видео, на котором кокетливо улыбается.

В комментариях началось активное обсуждение прически Порошиной. Люди разделились на два лагеря. Одни в восторге от смены имиджа и пишут комплименты: «Какая вы шикарная», «Брюнетка? Наконец-то», «Шикарная женщина», «Такая разная, но всегда светится», «Так необычно, непривычно, но интересно». Другие не оценили экспериментов со внешностью: «Как по мне, блонд- это ваше. Даже в Склифе немного не то. Меняемся обратно», «Блондинкой лучше».

Не исключено, что удивительно преображение актрисы связано со съемками в новом проекте. Некоторые подписчики подозревают, что Мария просто примерила парик.

Фото и видео: Instagram

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