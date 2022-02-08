Из милой блондинки в шоколадную шатенку: Мария Порошина кардинально сменила имидж

В комментариях началось активное обсуждение прически Порошиной. Люди разделились на два лагеря. Одни в восторге от смены имиджа и пишут комплименты: «Какая вы шикарная», «Брюнетка? Наконец-то», «Шикарная женщина», «Такая разная, но всегда светится», «Так необычно, непривычно, но интересно». Другие не оценили экспериментов со внешностью: «Как по мне, блонд- это ваше. Даже в Склифе немного не то. Меняемся обратно», «Блондинкой лучше».