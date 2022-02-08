Из милой блондинки в шоколадную шатенку: Мария Порошина кардинально сменила имидж
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ poroshinamariyamikhaylovna
48-летняя актриса пользуется популярностью среди российской публики. Зрители помнят ее по ролям в таких проектах как, «Бригада», «Всегда говори всегда», «Ночной дозор», «Склифосовский».
Поклонники с интересом наблюдают за жизнью любимой актрисы в Instagram. Мария редко выкладывает новые публикации, но сегодня решила похвастаться новым образом и запостила видео, на котором кокетливо улыбается.
В комментариях началось активное обсуждение прически Порошиной. Люди разделились на два лагеря. Одни в восторге от смены имиджа и пишут комплименты: «Какая вы шикарная», «Брюнетка? Наконец-то», «Шикарная женщина», «Такая разная, но всегда светится», «Так необычно, непривычно, но интересно». Другие не оценили экспериментов со внешностью: «Как по мне, блонд- это ваше. Даже в Склифе немного не то. Меняемся обратно», «Блондинкой лучше».
Не исключено, что удивительно преображение актрисы связано со съемками в новом проекте. Некоторые подписчики подозревают, что Мария просто примерила парик.
Фото и видео: Instagram