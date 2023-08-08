«Выглядит моложе своих лет»: сообщившую о пластике Арзамасову вывели на чистую воду

Не так давно актриса Елизавета Арзамасова призналась, что сделала две операции из-за травмы носа. Первая была вынужденная, а вторая – для исправления формы и недочетов. После этого откровения звезды «Папиных дочек» поклонники стали пристально рассматривать ее новые снимки, подозревая, что она ложилась под нож не только для ринопластики. Однако хирург Мадина Байрамукова эти слухи опровергла.

Эксперт оценила изменения во внешности Елизаветы и пришла к выводу, что, кроме носа, она ничего у врачей не меняла. По ее мнению, Арзамасова по-прежнему может похвастаться натуральной красотой. Единственное, что отличается на новых и старых снимках – это верхняя губа. Но и в этом Байрамукова не увидела работы доктора, так как с возрастом некоторые черты могут меняться.

В целом то, что сделала актриса со своим носом, хирургу понравилось. Она отметила, что не профессионал даже не заметит следов вмешательства, а это хороший знак.

«Результат получился хорошим. Изменения пошли актрисе на пользу. Нос стал гармоничен, сочетается с остальной внешностью. Она очень миловидна внешне, а с учетом особой стройности выглядит моложе своих лет», - отметила специалист в беседе с Woman.ru.

Ранее Елизавета Арзамасова сообщила, что не готовилась к материнству. По мнению артистки, невозможно найти инструкцию, подходящую к каждому ребенку.