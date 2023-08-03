Елизавета Арзамасова заговорила о материнстве: «Не знаю, хорошо это или плохо»

Актриса Елизавета Арзамасова воспитывает маленького сына от постановщика Ильи Авербуха. В Льве звезда «Папиных дочек» не чает души. Однако, как оказалось, к материнству она совсем не готовилась. Об этом артистка рассказала в интервью Родительскому университету.

По признанию Елизаветы, во время беременности она не читала никакой специальной литературы, как это делают многие молодые мамы. Кроме того, она не посещала никакие курсы для будущих родителей, да и в целом не составляла планов. Она просто радовалась своему положению и ждала встречи с малышом.

Сейчас Арзамасова не жалеет, что выбрала такой не совсем ответственный подход к материнству, ведь на деле невозможно подготовиться ко всему. Многое можно узнать только на практике. А иногда возникают такие ситуации, что ни в одном учебнике не найдешь инструкции, как действовать.

«Не знаю, хорошо это или плохо. Но я считаю, что к родительству нельзя подготовиться. В этом плане я довольно беспечно провела свою беременность», - поделилась артистка.

Отметим, что Елизавета активно рассказывает фанатам в личном блоге все, связанное с взрослением и воспитанием Льва. Так, недавно актриса опубликовала новые фотографии мальчика и призналась, что он смог своим поведением озадачить звездных родителей.