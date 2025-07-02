Выглядит моложе мужа: Максим Галкин* показал новое фото с Аллой Пугачевой

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) показал фото с женой Аллой Пугачевой по просьбе поклонников. Пользователи Сети отметили, что певица выглядит моложе своего супруга.

Звезды после отъезда из России часто путешествуют и делятся снимками в соцсетях. Максим* чаще показывает себя – иногда его снимает жена. Она предпочитает оставаться за кадром, отшучиваясь, что в свое время много фотографировалась. Фанаты попросили почаще показывать артистку. Юморист прислушался к публике и разместил фото с женой.

На новом снимке Галкин* позировал на переднем плане с широкой улыбкой. Он был в белой футболке и вязаной кофте, а также примерил очки. Сзади стояла Алла Пугачева. Она была в черном наряде и при ярком макияже. Певица смотрела в камеру и выглядела задумчивой. В соцсетях отметили ухоженную внешность женщины.