Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин* показал в Ватикане свой тяжелый характер

Муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) взвесился на грузовых весах на Папской Железнодорожной станции в Ватикане. Заодно шоумен продемонстрировал свой «тяжелый характер».

Соответствующая публикация появилась в его личном блоге.

«Сейчас посмотрим, сколько я вешу. 90 кг», - сообщил Галкин* и отметил, что «это вместе с очень тяжелым характером».

В комментариях принялись обсуждать вес и рост артиста. «Да там одной харизмы килограмм на пятьдесят», «Я думала, что рост от силы 175 см, оказывается, все 180, высокий, получается. Видный мужчина», «Как раз то, что надо, под рост Аллы», - писали в Сети. Часть интернет-пользователей раскритиковала путешествующего по Италии юмориста. «Отожрался на европейских дошираках», - писали в Сети.

18 июня Галкин* отметил 49-летие. Затем вместе с женой он отправился в Италию, артист публикует кадры из Рима и Ватикана.

Пугачева снимает мужа на фото и видео, советует, как лучше встать. Певица на предложение тоже сняться ответила, что не хочет и «за свою жизнь наснималась».

*признан иноагентом на территории РФ