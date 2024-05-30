Выглядит молодым и подтянутым: дочь Глаголевой пригласила отца на день рождения сына

Жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская пригласила отца Кирилла Шубского и сестер на день рождения сына Ильи. Родственник выглядел молодым и подтянутым на совместных фото.

На это обратил внимание сайт mk.ru.

На празднике присутствовали две сестры Шубской – Анна и Мария. Актриса Вера Глаголева родила их, будучи в браке с Родионом Нахапетовым. Девушки выглядели одна красивее другой.

Родственники отметили четырехлетие сына Шубской. Праздник организовали в стиле «Формулы-1».

Ранее сообщалось, что Шубская и Овечкин вернулись в Россию. Это произошло после того, как хоккеиста признали одним из главных разочарований сезона. Спортсмена включили в список тех, кто провалил плей-офф НХЛ.