Опубликовано 30 мая 2024, 18:23
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Выглядит молодым и подтянутым: дочь Глаголевой пригласила отца на день рождения сына
Дочь Глаголевой Анастасия Шубская пригласила отца и сестер на день рождения сына.
© Komsomolskaya Pravda/East News
Жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская пригласила отца Кирилла Шубского и сестер на день рождения сына Ильи. Родственник выглядел молодым и подтянутым на совместных фото.
На это обратил внимание сайт mk.ru.
На празднике присутствовали две сестры Шубской – Анна и Мария. Актриса Вера Глаголева родила их, будучи в браке с Родионом Нахапетовым. Девушки выглядели одна красивее другой.
Родственники отметили четырехлетие сына Шубской. Праздник организовали в стиле «Формулы-1».
Ранее сообщалось, что Шубская и Овечкин вернулись в Россию. Это произошло после того, как хоккеиста признали одним из главных разочарований сезона. Спортсмена включили в список тех, кто провалил плей-офф НХЛ.
Источник фото:Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:mk.ru
Автор:Лилия Караева