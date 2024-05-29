Дочь Глаголевой и Александр Овечкин вернулись в РФ после провала хоккеиста в США

Дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия вернулась в Россию из США вместе с мужем Александром Овечкиным. Произошло это после провала хоккеиста за границей. Эксперты включили его в список спортсменов, проваливших плей-офф НХЛ, и его назвали одним из главных разочарований сезона.

В Сети были опубликованы новые снимки супругов, сделанные после приезда на Родину. Они организовали праздник для младшего сына Ильи, у которого был день рождения. Торжество было стилизовано под «Формулу-1», были аниматоры, украшения и много сюрпризов для именинника. Среди гостей также была замечена сестра Анастасии Анна Нахапетова.

Отметим, что большую часть года звездная семья проживает в Америке. Там Александр Овечкин выступает за клуб «Вашингтон Капиталз». Правда, в последнее время его игра разочаровывает американских болельщиков. Эксперт издания The Athletic назвал нахождение Овечкина на льду «бессмысленным». Он отмечал, что все ждали от него «великой игры», но не получили ее.

К слову, в последний раз Александр Овечкин возвращался в Россию в феврале этого года. Причиной послужила болезнь отца. Врачи пытались спасти ему жизнь, но мужчина все-таки скончался.

Ранее дочь Веры Глаголевой рассказала, как ее отец отпраздновал свое 60-летие.