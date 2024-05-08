«Выглядит лучше, чем пять-шесть лет назад»: Соседов удивлен решением Губина окончательно завершить карьеру

Критик Сергей Соседов удивлен решением певца Андрея Губина окончательно завершить карьеру. По его словам, исполнитель стал лучше выглядеть, будто выздоравливал.

Комментарий Соседова приводит «Ридус».

Критик рассказал, что Губин «давно болеет», у певца «редкое заболевание».

«Мне казалось, что он выздоравливает. Потому что я как-то увидел его по телевидению, он выглядит значительно лучше, чем пять-шесть лет назад», - поделился Соседов.

Он вспомнил, что шесть лет назад Губин «выглядел просто ужасно», «лицо было сморщенное». По мнению Соседова, если сил мало и певец решил заканчивать карьеру, то следует это сделать, потому что «главное – здоровье».

В разговоре с изданием Teleprogramma.pro Соседов заявил, что Губин «в меру талантливый». Он вспомнил несколько шлягеров артиста, такие, как «Лиза», «Ночь» и отметил, что песни исполнителя до сих пор звучат.

Ранее Губин дал интервью в медицинской маске. Он пояснил, что «стал выглядеть очень плохо».